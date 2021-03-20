Mavi mavi masmavi

HODAN OTU: Anavatanı Suriye olan hodan otu, halk arasında zılbıt, kaldırık, ıspıt gibi farklı isimlerle anılıyor. Çok faydalı doğal bir besin olan hodan otu, pazarlarda satılmaya başladı. Yapraklarından, köklerinden enfes yemekler, salatalar yapılıyor. Hodan otu, nadiren beyaz ya da pembe açsa da mavi çiçekleriyle ünlü.

ÜZÜM SÜMBÜLÜ: Muscari, dağ sümbülü, Arap sümbülü, Ermeni sümbülü, misk sümbülü, üzüm sümbülü gibi adlarla da bilinir. Bu güzel, tam bir Akdenizli. Soğanlı ve otsu bir bitki. Şubat-mayıs aylarında çiçek açan bu sümbüller açık hava bitkileri. Eksi 20 dereceye kadar dayanıklılar. Çiçek açıp tohum verdikten sonra üst kısmı ölen bitkinin alt kısmı her baharda tekrar filizleniyor. Soğanları çoğalarak alanı kaplıyor. En çok mavi açıyor. Ama beyaz, sarı, soluk pembe renklerinde açan da var. Bazı türleri kokulu. Ki o enfes bir koku.

UNUTMA BENİ ÇİÇEĞİ: Haziran-ağustos döneminde çiçeklenen unutma beni için Alman yazar Goethe, ‘zariflerin en zarifi’ demiş. Çok yıllık bir bitki olan ‘unutma beni’ çiçekleri, güneşi görünce coşkuyla açıyor. 15 santimetreye kadar boylanabiliyor. Geçirgen her çeşit toprakta iyi gelişiyor. Mayıstan hazirana kadar tohumlarını ekmek mümkün.

MAVİ YASEMİN: Bu, çiçekli bir çalı türü. İsterseniz sarıcı bitki olarak da kullanabilirsiniz. Göz alıcı mavi çiçekleri kokusuz. Bitkinin yaprakları yaz-kış yeşil kalıyor. Yazlık bahçelerinde çit kenarları ve bordürler için düşünülebilir.