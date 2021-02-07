Mavi tik köleliği

Twitter, Facebook, Instagram gibi dev sosyal medya siteleri, ‘onaylanmış hesaplar’ için ‘mavi tik’ özelliği sağlıyor. Daha çok ünlü figürlerin başvurduğu mavi tik, zamanla fenomenler, markalar ve belli kitleleri etkileyen hesaplar arasında da yayıldı. Mavi tik uğruna tanıdıklarını şaşırtan hallere bürünen veya takipçi ve etkileşim satın alan kişileri gözlemleyen ABD’li sanatçı Danielle Baskin, ‘Blue Check Homes’ (Mavi Tikli Evler) isimli bir site kurdu.

Dijital bir parodi

Bu site üzerinden mavi tikli hesap sahiplerinin konutlarının üzerine ‘mavi tik’ tabelasının 2 bin 999 dolara asılacağını söyledi. Yüzlerce kişi tabelayı almak için başvurdu. Oysa böyle bir hizmet yoktu. Baskin sadece bir dijital parodi yapmıştı. Psikologlar, bu durumu “Artık insanların onaylanma merkezleri yer değiştirdi. Sosyal medyada kazandıkları itibarlarını günlük hayatta da görmek için her yola başvurmaya hazırlar. Mavi tik insanları ele geçiriyor” diyerek yorumladı.



