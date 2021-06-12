Maviyi yeşil kurtaracak

Marmara Denizi’nde son aylarda etkili olan müsilaj yani deniz salyası hepimizi kaygılandırıyor. Denizin katili, insanın neden olduğu kirlilik. Temizlik başladı. Öncelikle denizi kirletmeyi kesmeliyiz. Doğaya verdiğimiz zararı nasıl azaltacağımızı düşünüp bugünden adım atmak hepimizin boynunun borcu.

EGE VE KARADENİZ TEHLİKEDE

Marmara’nın temizlenmesi, Ege ve Karadeniz’in aynı sonu yaşamaması için yapılacaklar tartışılırken, deniz çiftçiliği kavramı da gündeme geldi. Deniz çiftçiliği, denizlerde yosun ormanları oluşturarak yapılıyor. Dünyada son yıllarda büyük miktarlarda karbondioksiti emme ve hapsetme yeteneği bulunan bir tür deniz yosunu yetiştiriliyor.

KARBONDİOKSİTİ EMİYOR

Deniz yosunu, karbondioksiti ağaçlardan daha etkili bir şekilde emiyor. Ayrıca denizden zararlı besinleri alarak su kalitesini de artırıyor. Gıda güvenliği tehlike altındayken, iklim değişikliğiyle mücadele gündemin üst sıralarına tırmanırken, deniz ekosistemlerini korumak için çalışmak çok önemli.



