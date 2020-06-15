Max Kruse ameliyat edildi
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ameliyat edildi.
15 Haziran 2020, Pazartesi 22:07 Son Güncelleme:
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FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli oyuncunun beklenmedik şekilde ameliyata alındığını belirtti.
Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Max Kruse beklenmedik şekilde saat 19.00'da ameliyata alındı. Oyuncumuz apandisit ameliyatı oldu. Ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Max Kruse bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor."
AA
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