Futbol Max Kruse ameliyat edildi

Max Kruse ameliyat edildi

Futbol

Max Kruse ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ameliyat edildi.

15 Haziran 2020, Pazartesi 22:07 Son Güncelleme:
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FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, tecrübeli oyuncunun beklenmedik şekilde ameliyata alındığını belirtti.

Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Max Kruse beklenmedik şekilde saat 19.00'da ameliyata alındı. Oyuncumuz apandisit ameliyatı oldu. Ameliyatı yaklaşık 2 saat sürdü. Max Kruse bu sene talihsiz bir dönem geçiriyor."

AA


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