Fenerbahçeli yıldız Max Kruse, O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programına konuk oldu. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Max Kruse, Hadise'ye olay bir teklif yaptı. Başarılı oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sorusu üzerine Türkiye'de en çok neye alışmakta zorlandığını söyledi.

Hadise'den olumlu cevap

Daha önce hiç Belçika'ya gitmediğini söyleyen Kruse, “Eğer Hadise beni davet ederse kesinlikle giderim" dedi. Bunun üzerine stüdyoda alkış tufanı koptu. Hadise ise bu teklife olumlu cevap verdi.