Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Alman basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Max Kruse'ye ödeme yapacak.
16 Aralık 2020, Çarşamba 20:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı-lacivertlilere alacakları için dava açan Alman futbolcu Max Kruse'nin davayı kazandığı iddia edildi. Alman basınında Kicker'da yer alan haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı ve bunun karşılığında sarı-lacivertliler 7,5 milyon Euro'luk bir ödeme yapmak zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL (İHA)
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