Max Kruse'den sevgilisine Kürtçe evlenme teklifi
Max Kruse, bir süredir beraber olduğu Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kruse, Kürtçe 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' yazılı atletiyle teklifin gerçekleştirdi.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 11:14 Son Güncelleme:
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Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var" diyerek üstündeki formayı çıkarttı.
Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi. Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardine'nin söz konusu teklifi kabul ettiği yazıldı.
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