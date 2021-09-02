Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu haber sonrası Max Meyer'in kariyeri hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Taraftarlar yeni transferin kariyerini ve hayatını merak ediyor.

Fenerbahçe'den sürpriZ transfer. Sarı lacivertliler, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını duyurdu. Max Meyer kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor soruları, sarı lacivertli taraftarlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

Peki, Max Meyer kimdir, nerede oynuyor ve hangi takımdan geldi? İşte, Fenerbahçe'nin gündemindeki Max Meyer'in futbol yaşamı hakkında bilgiler.

MAX MEYER KİMDİR,NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

18 Eylül 1995 yılında Almanya'nın Oberhausen şehrinde dünyaya gelen Max Meyer, futbola çok küçük yaşlarda başladı. Henüz 8 yaşında ilk transferini yapan ve Sardegna Oberhausen'den Rot-Weiß Oberhausen'e geçiş yapan Meyer, 2004 yılında Duisburg'a katıldı. Duisburg çatısı altında 5 yıl geçiren Alman oyuncu, 2009'da ülkenin köklü ekiplerinden olan Schalke 04'ün altyapısına katıldı.

18 yaşında A takıma yükselen ve Gelsenkirchen ekibinde 5 yıl geçiren Meyer, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Olağanüstü bir yetenek olarak çıkan 1.73 boyundaki 10 numara, Schalke formasıyla çıktığı 192 resmi maçta 22 gol, 23 asistle oynadı ve Ağustos 2018'de bedelsiz olarak İngiliz ekibi Crystal Palace'a imza attı.

Burada 2.5 geçiren Meyer, çıktığı 56 maçta 2 gol, 3 asiste skora katkı sağladı ve Ocak 2021'de ülkesine Köln formasıyla döndü.

Köln formasıyla 12 maçta süre alan 25 yaşındaki orta saha skor katkısı yapamadı ve sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrıldı.

Güncel piyasa değeri şu an 1.5 milyon Euro olan ve Almanya Milli Takımı'na 4 kez çağrılan Meyer, milli forma ile 1 gol atma başarısı gösterdi.

Aktif kariyerinde 337 maça çıkan ve 65 gol, 53 asistle oynayan Alman oyuncu, 10 numaranın yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyebiliyor.

İlgili Haberler Max Meyer resmen Fenerbahçe'de



