Max Meyer Midtjylland'a kiralandı
Fenerbahçe, Max Meyer'in satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka ekibi FC Midtjylland’a kiralandığını açıkladı.
01 Şubat 2022, Salı 02:38 Son Güncelleme:
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Midtjylland, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Max Meyer'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Midjtylland yöneticisi Svend Graversen, "Max Meyer en iyi çağında ama aynı zamanda tekrardan kendini tekrar kanıtlaması gereken bir dönemde. Kiralık olduğu için şu an yarım sezon. Sezon sonuna kadar vakit var. Her şeyin çok iyi olacağına inanıyoruz." dedi.
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