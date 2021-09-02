Max Meyer resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.
02 Eylül 2021, Perşembe 22:48 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1433475655673565196
AA
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