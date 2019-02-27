Yıllık cirosunun yüzde 8’ini AR-GE’ye ayıran ve yurt dışına lisans satan tek Türk tohum firması olan MAY Tohum, 41 yıldır sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, pazarlaması ve satışı konularında çalışıyor.

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye, 200’ün üzerinde tohum, tohum teknolojisi ve lisans ihraç eden firmanın beş merkezde toplam 40 AR-GE çalışanı bulunuyor.

Tohum ıslahı konusunda dünyadaki yeni teknolojileri takip ettiklerini söyleyen MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, “Şanlıurfa’da 6. AR-GE merkezini kuracağız.

AR-GE ve üretim ekiplerimiz etkili ekim araştırmaları ve verim tahminlerini drone kullanarak yapıyor” diye konuştu.



