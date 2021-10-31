Kültür & Sanat Mayalara ait 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu

Mayalara ait 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu

Kültür & Sanat

Mayalara ait 1000 yıldan eski ahşap kano bulundu

Meksika’nın güneyinde arkeologlar, Mayalara ait olduğu tahmin edilen 1000 yıldan eski ahşap bir kanoyu gün yüzüne çıkardı.

31 Ekim 2021, Pazar 13:45 Son Güncelleme:
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BBC’nin haberine göre, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), Mayalara ait Chichen Itza antik kenti yakınlarında neredeyse hiç bozulmamış halde kano bulduğunu açıkladı.

Kanonun, inşası devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldığı belirterek kanonun su taşımak ya da ritüeller için kullanıldığı tahmin ediliyor.

INAH tarafından yapılan açıklamada, kanonun 1000 yıldan eski olduğu, öte yandan bölgede çok sayıda seramik ve duvar resimleri bulunduğu kaydedildi.

AA

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