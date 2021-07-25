Günün her saatinde lezzetle yenen pişi tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir lezzet. İster mayalı isterseniz de mayasız olarak yapabileceğiniz iki farklı tarifle. Peki, pişi nasıl yapılır? Pişi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

MAYASIZ PİŞİ TARİFİ

Mayasız pişi malzemeleri

3 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

Mayasız pişi yapılışı

Yoğurt, yumurta ve suyu çırpma teliyle çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu da yavaş yavaş ekleyerek, yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan iki beze elde edin. Bezeleri merdane yardımıyla orta kalınlıkta açın. Bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla hamurdan yuvarlaklar kesin. Yapışmaz tavanızı iyice yağlayın. Yağ kızınca hamurlarınızı tavaya alıp altını üstünü iyice kızartın. Kağıt havlu serilmiş bir tepside bir süre bekleterek fazla yağlarının çekilmesini sağlayın.

MAYALI PİŞİ TARİFİ

Mayalı pişi malzemeleri

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

2 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Mayalı pişi yapılışı

Ilık suyu yoğurma kabına alın. İçine mayayı ekleyip iyice eritin. Tuzu da ekleyip karıştırın. Bir bardak un ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın. Aynı işlemi unun tamamı için yapın ve hamurunuzu güzelce yoğurun. Hamura birkaç damla sıvı yağ ilave edip güzelce toparlanmasını sağlayın. Üzerini kapattığınız hamuru mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin. Hamur hazır olunca kızartmalık sıvı yağını tavada kızdırın. Hamurdan kopardığınız parçaları elinizle açıp düzleştirerek yağa atın. Her iki tarafını da yağda kızarttığınız pişileri sıcak servis yapın.



