İster çay keyfinize isterseniz de sabah kahvaltılarınıza eşlik edecek mayasız kolay gözleme tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, mayasız gözleme nasıl yapılır? Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz mayasız kolay gözleme tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MAYASIZ KOLAY GÖZLEME TARİFİ

Mayasız gözleme malzemeler

Hamuru için;

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su (200 ml)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

1,5 su bardağı lor peyniri

1,5 su bardağı tulum peyniri

1,5 su bardağı kaşar peyniri

5-6 dal taze soğan sapı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için;

Tereyağı

MAYASIZ KOLAY GÖZLEME YAPILIŞI

Hamuru için yoğurma kabına unu alın. Üzerine tuz, ılık su ve sıvı yağı ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.

Hafif ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra üzerini streçle kapatın ve 20 dakika dinlenmeye bırakın.

İç harcı için taze soğanları ince ince doğrayarak karıştırma kabına alın.

Üzerine lor peyniri, tulum peyniri, kaşar peyniri ve toz kırmızı biberi ekleyerek karıştırın.

Dinlenen hamuru unlanan tezgaha alın ve el ile güzelce toparlayın.

Daha sonra hamuru 6 eşit parçaya bölün ve her parçayı el ile beze haline getirerek bir tabak içerisine alın.

Ardından her bezeyi unlanan tezgahta yuvarlak ve çok kalın olmayacak şekilde oklava yardımı ile açın.

Açılan hamurun bir kenarına hazırlanan iç harcından bolca yerleştirin ve diğer kenarını harcın üzerine gelecek şekilde kapatın. Daha düzgün olması için kenarlarını hamur kesme aparatı ile düzeltebilirsiniz.

Hazırlanan gözlemeleri temiz bir bez arasında bekletin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın.

Hazırlanan gözlemeleri ısıtılan yağsız tava içerisine alın ve ara ara çevirerek iki tarafını da pişirin.

Pişen gözlemeleri tavadan alın ve üzerine tereyağı sürün. Tüm gözlemeleri aynı şekilde pişirerek yağlayın.

Peynirli gözlemeler servise hazır.



