Yemek Pratik mayasız pişi tarifi

Pratik mayasız pişi tarifi

Yemek

Pratik mayasız pişi tarifi

Tadı çok sevilen me kahvaltıların vazgeçilmezi olan mayasız pişi tarifi, evde yapılabilen en kolay tariflerden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için mayasız pişi tarifi arıyor ya da mayasız pişi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mayasız pişi yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.

29 Kasım 2020, Pazar 11:27 Son Güncelleme:
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Kahvaltı sofralarının gözdesi olan mayasız pişi tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes lezzetlerden. Sevdiklerinize hazırlamak için mayasız pişi tarifi arıyor ya da mayasız pişi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mayasız pişi yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın. 

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Mayasız pişi tarifi

Mayasız pişi malzemeleri

  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 2 su bardağı un
  • 3 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Mayasız pişi yapılışı

Sıvı yağ dışında bütün malzemeleri bir kaba ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeye özen gösterin. Pişireceğiniz kaba 3 su bardağı yağı ekleyin. Pişireceğiniz yağın çok kızgın ve bol olması daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.

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