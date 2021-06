Bilimsel adı petroselinum crispum olan maydanoz, Apiaceae familyasının bir üyesi olan Petroselinum'un bir türüdür. Apiaceae familyasındaki diğer bitkiler arasında havuç, kereviz ve kimyon, dereotu ve anason gibi diğer bitkiler bulunur. Aslen Orta Akdeniz bölgesine özgüdür ve bugün bile bölgenin bölgesel tariflerinin çoğunun en önemli özelliğidir. Maydanoz otu ve maydanoz esansiyel yağı, halk hekimliğinde yüzyıllardır doğal detoks ilaçları, idrar söktürücüler, antiseptik ve iltihap önleyici maddeler olarak kullanılmıştır.

MAYDONOZ KÜRÜ FAYDALARI VE YARARLARI NELERDİR?

Maydanoz vücuda birçok yönden fayda sağlar ve çok çeşitli semptom, hastalıklar için doğal olarak etkili bir tedavi olarak kabul edilir. Bu bitki uzun zamandır tamamen doğal bir serbest radikal temizleyicisi, kalp koruyucusu, beyin koruyucusu, antidiyabetik, antibakteriyel ve sindirim yardımcısı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca güzellik içinde maydanoz kürünün pek çok faydası bulunmaktadır. Sadece maydanoz ile yapacağınız kürler gençleşmenin, güzelleşmenin ve sağlıklı bir cildin aynasıdır. Maydonoz kürünün faydaları ve yararları;

Akne ve sivilceleri temizler,

Yaşlanma karşıtıdır,

Cilt aydınlatıcı özelliğe sahiptir,

Gözaltı morluklarını tedavi eder,

Temizleyici görevi görür,

Yatıştırıcı özelliği vardır,

Doğal saç rengini teşvik eder,

Saç büyümesini artırır,

Saç dökülmesini kontrol eder,

Kepeği azaltır,

Kötü nefesi tedavi eder,

Ağrıdan kurtulma sağlar,

Cilt kanserine karşı savaşabilir.

MAYDONOZ KÜRÜ NEYE İYİ GELİR?

Akne ve sivilcelere iyi gelir

Maydanoz kürü, akne ve sivilcelerimizi temizlemek için harika bir malzemedir. Anti bakteriyel ve anti fungal özellikler içerir. Bu nedenle akne tedavisi için en iyi doğal çözümlerden biri olarak kabul edilir. Ayrıca maydanoz, cildin sebum üretimini dengelemeye de yardımcı olur.

Maydanoz kürü yaşlanmayı engeller

Maydanoz, zengin bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini, kırışıklıkların, ince çizgilerin ve yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmaya da yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. C vitamini ciltteki kolajen seviyesini artırır ve hasarlı cilt hücrelerini onarır. Bu sayede kırışıklıkları ve ince çizgileri ortadan kaldırarak sağlıklı, pürüzsüz ve taze bir cildin daha hızlı büyümesini teşvik eder. Ciltteki renk değişimlerinden kurtulmak ve eşit bir cilt tonu elde etmek için oldukça etkili bir çözümdür. Maydanozdaki yüksek miktarda C vitamini buna bağlanabilir.

Doğal saç rengini koruyarak saçların uzamasını sağlar

Maydanoz yüksek miktarda bakır içerir. Bakır, saçımızın doğal rengini korumada çok faydalıdır. Aynı zamanda maydanoz kürü, bir sürü vitamin ve mineralle dolu bir güçtür. Güçlü anti oksidan özelliklere sahiptir. Bütün bunlar saç köklerinin yanı sıra saç derisine verilen zararları onarmak için birlikte çalışır. Bu şekilde saç köklerini besler ve sağlıklı büyümesini teşvik eder.

Saç dökülmesini kontrol altına alır ve kepeği engeller

Saç dökülmesi yaygın ancak ciddi bir sorundur. Zamanında tedavi edilmezse, kelliğe sebebiyet verebilir. Maydanoz kürü, saç dökülmesi sorununu tedavi etmek için harika bir doğal çözümdür. Diğer yandan kepek tedavisi için en iyi doğal çözümlerden biridir. İlk olarak, sağlıklı ve kepeksiz saç derisi için gerekli olan çinko içerir. Ayrıca maydanozun mantar önleyici faydaları, kepeğe neden olan mantarı ortadan kaldırarak kepeği uzaklaştırır.