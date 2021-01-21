Maydanoz pek çok vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. İçerisinde bol miktarda K, C ve A vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kalsiyum, demir ve folat mineralleri bakımından da oldukça zengindir. Antioksidan açısından oldukça faydalı olması sebebi ile kalp sağlığı için çok önemlidir. Düzenli tüketilmesi vücutta tümör oluşumunu da engeller. Maydanozun adet söktürücü özelliği de vardır. Bu nedenle hamilelik de düşük riski sebebi ile çok fazla kullanılması önerilmemektedir.

Maydanoz suyu faydaları ve zararları nelerdir?

Maydanozun insan sağlığı için pek çok faydası vardır. Bunlar;

En önemli faydası yağ yakma özelliğidir. Bu sebeple de diyet yapan insanlar sıklıkla maydanoz suyu tüketirler.

Ödem söktürme özelliği bulunur. Bu nedenle hazımsızlık problemlerinde de oldukça etkilidir.

Aç karnına maydanoz suyu tüketmek mide asidinin dengeli bir şekilde salgılanmasını sağlamaktadır.

Cilt için detoks özelliği göstermektedir. Cildin çok daha sağlıklı ve parlak görünmesine sebep olmaktadır.

Adet sancılarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

Safra taşlarının düşmesinde maydanoz suyu oldukça etkilidir.

İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyonların giderilmesinde de kullanılabilir.

Maydanoz suyu C ile A vitamini açısından çok zengindir. Bu nedenle göz sağlığı için de önemi büyüktür.

Gözde katarakt oluşumunu engeller. Bununla birlikte göz tansiyonunun oluşumunu da önlemektedir.

Düzenli olarak maydanoz suyu tüketimi kolesterolün düşmesini sağlar. Bununla birlikte damar tıkanıklarının da önüne geçer.

Böbreklerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

Karaciğer vücuttaki toksinlerin biriktirdiği yerdir. Düzenli maydanoz suyu içmek bu toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır.

Maydanoz suyunun hücre yenileme özelliği de vardır. Saç ve cildin parlak olmasına yardımcı olur. Saç dökülmesini azalttığı da bilinmektedir.

Mide asidini dengelediği için ağız kokusu oluşumunu da engeller. Yemek borusu kanseri oluşumunu engeller.

İçerisinde flavonoidler vardır. Bu da hücre sayısının artmasını ve kanserli hücrelerin yok olmasını sağlar.

Ülser ve reflü gibi günümüzde çok sık görülen hastalıkları da önlemektedir.

Maydanoz suyunun faydalarının yanında aşırı tüketiminde vücut için çeşitli zararlar da meydana gelebilmektedir.

Çok fazla tüketilmesi halinde kansızlığa sebep olur. bununla birlikte karaciğer ve böbrekte de problemler yaşanabilir.

Hamilelerin maydanoz suyu tüketmesi sakıncalıdır.

Eğer insanlarda kanama sıkıntıları varsa, kanamanın artmasına ve pıhtılaşmanın geç olmasına sebep olabilir.

Kanın sulanmasına sebep olur ve kan şekerini düşürür. Bu nedenle ameliyata girecek olan kişilerin maydanoz suyu tüketmemesi gerekir.

Şeker hastası olan kişiler doktora danışarak maydanoz suyu kullanmalıdır.

İçerisinde fluteolin ve apigenin isimli antioksidanlar bulunmaktadır. Bunlar hücrelerin zarar görmesini engeller ve hücre yenilenmesine yardımcı olur. Kanser oluşum riskini azaltır. Bunun yanında insanlarda tip 2 diyabet oluşumunu da engellemektedir.

Göz sağlığını korumada da oldukça etkilidir. Yaşlılık döneminde daha sık görülen sarı nokta hastalığının önlenmesine yardımcı olmaktadır. İçerisindeki folik asit kalp sağlığını korumada etkilidir.

Maydanoz suyu nasıl tüketilmeli?

Maydanoz suyu farklı yöntemler ile hazırlanabilir. dilediğiniz kadar maydanozu güzel bir şekilde yıkadıktan sonra blendera ekleyerek üzerine su ve limon ilave edip bu şekilde tüketebilirsiniz.

Başka bir yöntem ise güzel bir şekilde temizlediğiniz maydanozları yaklaşık 2 bardak su ile ocakta kaynatarak 10 dakika sonunda süzgeçten geçirerek de tüketebilirsiniz. İki yöntem de oldukça sağlıklıdır ve insanlar tarafından tercih edilmektedir.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.