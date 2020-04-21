Maydanozla beslediği tavuklar desenli yumurtladı
Çanakkale'de bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin maydanozla beslediği tavuklar desenli yumurta yumurtladı.
21 Nisan 2020, Salı 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bayramiç'in Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi. Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.
Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.
DHA