Ekonomi Maydanozla beslediği tavuklar desenli yumurtladı

Maydanozla beslediği tavuklar desenli yumurtladı

Ekonomi

Maydanozla beslediği tavuklar desenli yumurtladı

Çanakkale'de bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin maydanozla beslediği tavuklar desenli yumurta yumurtladı.

21 Nisan 2020, Salı 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bayramiç'in Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi. Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.

DHA


İlgili Haberler
Online kına gecesine polis baskını


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Başarı birlikte gelir... Övünme zamanı değil
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Uzmanlık alanı konfor
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ramazan ayı pide satışları için açıklama