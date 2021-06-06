Mayın avcısı fare Magawa, 5 yılın ardından emekli oldu

Afrika büyük keseli sıçanı Magawa, APOPO adlı bir kuruluş tarafından mayınları bulmak ve görevlilere yerini bildirmek üzere eğitilmişti. Magawa, 141 bin metrekareden daha fazla alanı tarayıp 71 mayın ve 38 patlamamış madde buldu. Geçen yıl İngiltere tarafından köpeklere verilen cesaret madalyasının da sahibi oldu.

APOPO tarafından yapılan açıklamada, "Hala iyi bir sağlığı var, emeklilik yaşına ulaştı ve şimdi yavaşlama vakti." denildi.

MAYIN BULMADA ONLARDAN İYİSİ YOK

AP'de yer alan habere göre, birçok kemirgen, dedektör olabilmek için mamayla ödüllendirilerek eğitiliyor. APOPO'ya göre Afrika keseli sıçanları mayın aramada son derece iyiler ve boyutları sayesinde mayınları patlatmadan ve insanlardan daha hızlı bir şekilde tespit edebiliyorlar. Ömürleri ise 8 yıl. Magawa da bu konuda iyi olan bir tür. 2014 yılında Tanzanya'da doğan ve 2016'da Kolombiya'ya getirilen Magawa, Angkor tapınağında kariyerine başladı.

APOPO ayrıca Zimbabve, Angola ve Mozambik gibi ülkelerdeki savaş sonrası bırakılan mayınları temizlemek için çalışıyor.

59 ülkede 60 milyondan fazla insan patlamamış mayın tehlikesiyle karşı karşıya. 2018 yılında mayın ve diğer savaş malzemeleri nedeniyle 6 bin 897 insan ölü ya da yaralandı.





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