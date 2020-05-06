06.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Ekonomi Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Ekonomi

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 01:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

AA


İlgili Haberler
Bakan duyurdu: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate iniyorTüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecekEmekliye zam, memura fark için kritik 2 ayEnflasyon rakamları açıklandı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Batman’da Korona günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
“Türkiye aşı üretecek kapasiteye sahip”
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı