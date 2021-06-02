Mayıs ayı enflasyon rakamları ekonomi gündeminin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı saatler kala memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğine dair detaylar ve enflasyon rakamlarına ilişkin detaylar gündemde daha fazla yer kaplıyor…

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2021 Perşembe günü açıklanacak.

AA Finans tarafından hazırlanan ve 14 ekonomistin katıldığı mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.

Anketin sonuçlarına göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %1,39 oranında artış yaşanması bekleniyor.

Ankete katılan 14 ekonomistin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük %1,18 olurken en yüksek %1,73 olarak ifade edildi.

ENFLASYON RAKAMLARI NELER?

Yılın ilk dört ayındaki enflasyon oranı yüzde 5,45 olarak tespit edilmişti. Buna göre, ocak ayındaki enflasyon %1,68, şubat ayında %0,91, mart ayında da %1,08, nisan ayında ise bu rakam %1.68 olarak açıklanmıştı.

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Dönem başında gerçekleştirilen toplu sözleşme neticesinde 2021 yılının ilk 6 ayı için memurlara %3 zam yapılması kararı alınmıştı.

Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından yılın ilk altı ayında tespit edilen enflasyon rakamlarında %3'ü geçen kısım memur maaşlarına zam olarak yansıtılacak. Yılın ilk dört ayı enflasyon rakamlarına göre, bu oran şimdilik % 3+2.45 olarak görülüyor. Fakat bu oranın kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının de belli olması gerekiyor.