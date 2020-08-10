Ekonomi Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı!

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı!

Ekonomi

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 10:18 Son Güncelleme:
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TÜİK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %15,2 oldu" ifadeleri kullanıldı.TÜİK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile %15,2 oldu" ifadeleri kullanıldı.

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