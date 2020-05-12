Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Mayıs ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Mayıs ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

İzmarit

Kalkan

Mezgit

Tekir

İskorpit

Minakop

Mayıs ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?