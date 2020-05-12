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Yemek Mayıs ayında hangi balıklar yenir?

Mayıs ayında hangi balıklar yenir?

Yemek

Mayıs ayında hangi balıklar yenir?

Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Mayıs ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Mayıs ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

12 Mayıs 2020, Salı 13:47 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Mayıs ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Mayıs ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Mayıs ayı balıkları

  • İzmarit
  • Kalkan
  • Mezgit
  • Tekir
  • İskorpit
  • Minakop

Mayıs ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

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