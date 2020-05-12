Mayıs ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, mayıs ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Mayıs ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.
12 Mayıs 2020, Salı 13:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, mayıs ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Mayıs ayı sebze ve meyveleri...
Mayıs ayı meyveleri
- Çağla
- Çilek
- Karadut
- Malta eriği (Yenidünya)
- Yeşil erik
Mayıs ayı sebzeleri
- Arpacık soğanı
- Asma yaprağı
- Bakla
- Bezelye/Sulatni bezelye
- Bebe havuç
- Enginar
- Kuşkonmaz
- Semizotu
- Taze sarımsak
- Dereotu
- Marul
- Maydanoz
- Nane
- Roka
- Pazı
- Taze soğan
- Tere