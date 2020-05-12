Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, mayıs ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Mayıs ayı sebze ve meyveleri...

Çağla

Çilek

Karadut

Malta eriği (Yenidünya)

Yeşil erik

Arpacık soğanı

Asma yaprağı

Bakla

Bezelye/Sulatni bezelye

Bebe havuç

Enginar

Kuşkonmaz

Semizotu

Taze sarımsak

Dereotu

Marul

Maydanoz

Nane

Roka

Pazı

Taze soğan

Tere