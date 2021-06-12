Hayvanlardan insanlara geçen maymun çiçeği virüsünün yeni bir virüs olmadığı ve ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıktığı biliniyor. Hastalığın İngiltere’de iki kişide maymun virüsü vakası tespit edilmiş olması, akıllara “Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?” sorusunu getirdi…

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıklara neden bir hastalıktır. Ölümcül olabilen bu hastalığa sıçanlar, maymunlar ve sincaplar diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Maymun çiçeği virüsünün ilk belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, genel bir halsizlik, şişlikler ve sırt ağrısı yer almaktadır. Ateş düştükten sonra genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak ayak tabanlarına ve avuç içlerine yayılan bir döküntü gelişebilir.

Son derece kaşıntılı olabilen döküntü kabuk oluşturmadan önce farklı aşamalardan geçer. Lezyonlar sakarlaşmaya neden olabilir. 14 ila 21 gün arasında süren enfeksiyon genellikle kendi kendine geçer.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE’DE VAR MI?

Maymun çiçeği çoğunlukla Batı ve Orta Afrika'da görülüyor. İngiltere’de tespit edilen hastaların ise bu ülkeleri ziyaretleri sonucunda virüse yakalandıkları belirtilirken, Türkiye’de maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir şüphe ve tanı yoktur.

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