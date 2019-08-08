Maymun Dağı nerede? Maymun Dağı fayı nerededir?

İlk önce Kuşadası'ndaki 4.2 büyüklüğündeki deprem daha sonra Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi sarstı. Deprem sonrası birçok artçı sarsıntı yaşandı. Depremle ilgili açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Maymun Dağı fayının harekete geçtiğini anlıyoruz. Batı Anadolu'nun en batısı ve en doğusunda iki yer, Kuşadası Körfezi ve Denizli. Birbirinden uzak yerler. Birbirini tetikledi denemez. Ama jeolojik açıdan bağlantılı yerler. Batı Anadolu'da yaklaşık 100 fay var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Türkiye'deki 500 faydan 100'ü Batı Anadolu'da. Batı Anadolu dünyanın en aktif bölgelerinden. Denizli'de ana şok oldu, artık artçılar yaşanacak. Artçılar 5 veya 5,5 büyüklüğünde olabilir. 6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenlerin mutlaka yetkililere haber vermesi gerekir. Artçılardan zarar görebilirler." diye belirtti.

Depremin, doğu-batı uzanımlı Maymun Dağı fayından kaynaklanmasının ardından vatandaşlar "Maymun Dağı nerededir?" sorusu sorulmaya başlandı.

MAYMUN DAĞI NEREDEDİR?

Denizli Çardak ilçesinin kuzeyinde, denizden yüksekliği 1733 metredir. Elma Dağı: Denizli-Burdur sınırını çizer ve Söğüt Dağlarını içine alır. 1805 metre yüksekliğindedir.