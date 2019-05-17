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Maymun ortalığı karıştırdı: Kimse nereden geldiğini bilmiyor!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nereden kaçtığı bilinmeyen maymun, ortalığı birbirine kattı. 2 kişiye saldıran maymunu yakalamak için belediye ekipleri seferber oldu

17 Mayıs 2019, Cuma 09:59 Son Güncelleme:
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Maymun ortalığı karıştırdı: Kimse nereden geldiğini bilmiyor!

Burhaniye Mahallesi'nde nereden kaçtığı bilinmeyen maymun, herkesi tedirgin etti. 2 kişiyi yaraladığı öğrenilen maymunun, Şakir Lakşe İlkokulu çevresindeki ağaçlara çıkıp, yaprak yiyerek karnını doyurduğu görüldü.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, ağaçlara ve çatılara çıkan maymunu yakalamaya çalıştı. Zaman zaman gözden kaybolup, sonra tekrar ortaya çıkan maymunu yakalamak için ekiplerin çalışması sürüyor.

DHA

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