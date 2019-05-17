Maymun ortalığı karıştırdı: Kimse nereden geldiğini bilmiyor!

Maymun ortalığı karıştırdı: Kimse nereden geldiğini bilmiyor! Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nereden kaçtığı bilinmeyen maymun, ortalığı birbirine kattı. 2 kişiye saldıran maymunu yakalamak için belediye ekipleri seferber oldu