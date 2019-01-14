İsmini ve ilhamını, Mazda’nın otomobillerinde yakalamayı kendisine en öncelikli hedef olarak belirlediği, “at ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri” anlamına gelen Jinba Ittai kavramından alan Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Mazda’nın kökenlerine verdiği önemi ifade ediyor.

Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları biri final olan toplam üç ayaktan oluşuyor. 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen yarışmaların, ikinci ayağı 23-24 Şubat 2019, müçüncü ayağı 23 -24 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek, finalleri ise 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

22 takımın yer aldığı Türkiye’nin en iyi 160 at ve binicisinin Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin & Yetişkinler olmak üzere beş ayrı kategoride yarışılan yarışmalarda her kategorinin birincilerine Mazda Türkiye tarafından verilecek özel ödülün yanı sıra son iki yaışta ilk beş dereceyi alan yarışmacılar para ödüllerinin sahibi oldu.

Bu zorlu yarışları takip eden binicilik meraklıları ayrıca, Mazda tarafından kurulan stantta Mazda modellerini inceleyerek test sürüşü yapma imkanı buldular.

2 gün gerçekleşen engel atlama yarışmalarının, ilk ayağının kazanan takımı KOERU oldu.

KOERU Takımı:

Burak Azak

Emre Çelikkol

Alin Yazıcı

Ela Civelek

Nazlı Saral

Aslı Aközbek

Bursa'nın Meşhur Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta’da, 13 Ocak Pazar günü Atlı spor Paddock Restoran'daydı.

13 Ocak Pazar günü lezzetini çeşitli mekanlarda ve çeşitli adlar altında sunan Bursa'nın meşhur kebapçısı Cemal ve Cemil usta bir günlüğüne Atlı Spor Paddock Restoran'da tüm katılımcı misafirleri lezzetleriyle muhteşem bir şölen sundu.

Lezzet ve seyir keyfi yüksek geçen yarışmaların son gününe ilgi oldukça yoğun oldu.