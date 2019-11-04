Mazda MX-5 Generations Fan klubü efsanenin otuzuncu yılını Ruby Ortaköy’de büyük bir parti ile kutladı. Mazda MX-5’in doğum günü partisine cemiyet dünyasının tanınmış isimleri de katıldı.

Konuklar MX-5 30th Anniversary Edition modelini yakından tanıma fırsatını buldular. Mazda MX-5‘in otuzuncu yaşına özel kesilen pastanın ardından klüp üyeleri ve ünlü isimler eğlencenin tadını çıkardı.

Mazda, MX-5 30. Anniversary serisini, ilk MX-5’ı ve ardı ardına gelen nesilleri yaratan tasarımcılar, mühendisler ve sahiplerine ithaf etmek amacıyla 3 bin adet üretti. Dünyada sınırlı sayıda üretilen MX-5 Anniversary serisinin turuncu rengi gün doğuşunu sembolize ediyor.





Türkiye’de 6 adet gelen MX-5 Anniversary serisinin RAYS 17 inç alaşım jantları, ısıtmalı RECARO spor koltuklar ve özel 30. Anniversary arması ve seri numarasına sahip.

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