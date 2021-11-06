Japon otomotiv üreticisi Mazda'nın 2025 yılında piyasaya süreceği yeni araçların, sürücülerin felç veya kalp krizi geçirdiği anda durumu fark edip duracağı bilgisi verildi. AP'de yer alan habere göre, sürücülerin ani bir sağlık sorunu yaşamak üzere olduğunu fark edecek ve onları uyaracak. Söz konusu sistem, bu işlem için lazer sensörler ya da benzeri diğer teknolojilerle değil, araç içindeki kameralardan aldığı verileri kullanacak. Uygun fiyatlı araçlarda da bulunacak Bu özelliğin yalnızca lüks araçlarda değil, uygun fiyatlı olan araçlarda da kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Daha önce firma, Tsukuba Üniversite Hastanesi'nden tıp uzmanlarıyla birlikte, toplanan görüntü verileri üzerinde çalışarak direksiyon başında sağlıklı ve sağlık sorunu yaşayan sürücülerin nasıl göründüğü üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Henüz resmi bir adı olmayan sistem bir sorun olduğunu fark ettiği sırada aracı, kaldırım gibi güvenli bir noktaya çekerek mümkün olduğunca çabuk bir şekilde durduracak.

Farlar ve dörtlüler yanıp sönecek, korna çalacak

Mazda'ya göre, uyarı sinyalleri çalıştırılması konusunda hala karar kılınamadı ancak sözgelimi durumda aracın farları ve dörtlülerinin yanıp söneceği ve kornanın çalacağı kesin.Alman Volkswagen ve Japon rakibi Toyota da dahil olmak üzere diğer büyük otomobil üreticileri de benzer teknolojiler üzerinde çalışıyor. Mazda, ürettiği teknolojiyi Japonya'dan sonra Avrupa pazarına sunmayı planlıyor.

Ancak Mazda, teknolojiyi ABD pazarına sunma konusunda temkinli; zira benzeri sistemler halihazırda ABD'de rakip firmalar tarafından sunulsa da firma, bunun sosyal anlamda kabul görüp görmeyeceğinden emin olmak istiyor. Mahremiyet konusunda kaygı yaşayanlar için firma, kişisel verilerin araçtan dışarı aktarılamayacağını belirtiyor.

Diğer yandan Mazda'nın sorumlu mühendisi Takahiro Toçiyoka, firmanın sürücü farkında olmasa bile ortaya çıkması muhtemel sağlık sorunlarını tahmin etmenin yöntemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Toçiyoka, yaptığı açıklamada, "Gerçek belirtiler ortaya çıkmadan önce bile (sistem) sürücüleri uyaracak. Ancak bu teknolojinin çalışması için o otomobilin etrafındaki sürücülerin anlayışı ve işbirliği çok önemli" ifadelerini kullandı. Mazda, Japon halkının sağlık sorunu yaşayan bir sürücüyü fark edeceğini ve yardımda bulunacağını umuyor. Toçiyoka, bu teknolojiyle insanların hayatları boyunca araba kullanma konusunda hem kendileri hem de yakınlarının endişe yaşamayacağını dile getirdi.