Evcil Dostlar Mazgala sıkışan kedi, itfaiyecinin elini tuttu

Mazgala sıkışan kedi, itfaiyecinin elini tuttu

Evcil Dostlar

Mazgala sıkışan kedi, itfaiyecinin elini tuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur suyu mazgalına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarmak için gelen itfaiye ekibin elini mazgalın arasından patilerini uzatarak tutunan yavru kedinin çaresizliği ise gözlerden kaçmadı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alanya’nın Çarşı Mahallesi Helvacılar Sokak üzerindeki yağmur suyu mazgalında sesler duyan çevredekiler, yavru kedinin sıkıştığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Mazgalın arasından itfaiye ekiplerinin elini tuttu

Kurtarmak için gelen itfaiye ekibin elini mazgalın arasından patilerini uzatarak tutunan yavru kedinin çaresizliği ise gözlerden kaçmadı. Mazgalı kaldıran ekipler, yavru kediye ulaştı.

Kısa süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedi, özgürlüğüne kavuşunca sokakta hızla uzaklaştı.

İlgili Haberler
Dostluklarıyla düşman çatlatan 12 kedi ve köpekTürkiye'de ne kadar köpek sahibi var?Evcil hayvan sahiplenince bambaşka birine dönüşen 15 ebeveyn


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nerede ve nasıl uyuyacaklarına dair bizi şaşırtmaya devam eden 12 komik hayvan