İstanbul Üsküdar'da konser veren Mazhar Alanson, Üsküdarlılar'a unutulmaz gece yaşattı.

Şarkıları arasında konuşan Mazhar Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonrasında ölen papağan hakkında konuştu.

'GENÇ BABAYİĞİTLER ŞEHİT OLMUŞ, PAPAĞAN ÖLDÜ ÜLKE ONU KONUŞUYOR'

Mazhar Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor " diye konuştu.

'YANDIM YANDIM ŞARKISINI KABE'YE YAZDIM'

Mazhar Alanson, sevilen şarkısı 'Yandım Yandım' ı nasıl yazdığını da anlattı. Şarkısının aslında Kabe'ye yazdığını belirten şarkıcı Mazhar Alanson, "Yandım Yandım' kısmını Medine'de yazdım. Yandım'ı birinci gün not defterime düşüyorum.

İkinci gün 'Ah ki ne yandım' yazmışım. Şimdi ben nerede yazmış olduğumu söylemesem, şarkıyı size açıklamasam siz onu bir aşk şarkısı olarak dinliyorsunuz. Sonra bana şarkılar söyleten kadın mevzusu olmuş. Mesela 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz" dedi.

İHA