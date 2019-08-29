Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi

Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, Kübra Çiçek ile evlendi. Mazhar Alanson oğlunu evlendirdiğini Instagram hesabından duyurdu

29 Ağustos 2019, Perşembe 08:14 Son Güncelleme:
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Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi

Mazhar Alanson’un 1972’de evlenip 2002’de boşandığı Hale Alanson’dan olan çocuklarından Hilmi Alanson, Kübra Çiçek ile nikah masasına oturdu.

Düğün Zincirlikuyu Raffles Otel’de yapıldı. Özkan Uğur da davetliler arasındaydı.

'ALLAH MESUT ETSİN'

Düğünden sonra Mazhar Alanson oğlu ve geliniyle fotoğrafını Instagram'da paylaşarak şu notu düştü:

"Allah mesut etsin oğlumuz Hilmi ve gelinimiz Kübra, Özkan, Eda Alanson ve bendeniz."

Mazhar Alanson ve Hilmi Alanson


Haberin fotoğrafları için tıklayınMazhar Alanson: Bodrum şarkısını yazarken...



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