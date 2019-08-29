Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi
Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, Kübra Çiçek ile evlendi. Mazhar Alanson oğlunu evlendirdiğini Instagram hesabından duyurdu
Mazhar Alanson’un 1972’de evlenip 2002’de boşandığı Hale Alanson’dan olan çocuklarından Hilmi Alanson, Kübra Çiçek ile nikah masasına oturdu.
Düğün Zincirlikuyu Raffles Otel’de yapıldı. Özkan Uğur da davetliler arasındaydı.
'ALLAH MESUT ETSİN'
Düğünden sonra Mazhar Alanson oğlu ve geliniyle fotoğrafını Instagram'da paylaşarak şu notu düştü:
"Allah mesut etsin oğlumuz Hilmi ve gelinimiz Kübra, Özkan, Eda Alanson ve bendeniz."
Mazhar Alanson ve Hilmi Alanson
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