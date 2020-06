Siz zaten sakin bir hayatı tercih ediyordunuz, karantina sizi etkiledi mi?

Karantina süreci, konserlerin iptali dışında beni etkilemedi. Normalde de eve kapanıp sanatımla meşgul olduğum bir hayat sürüyordum. Aynı şekilde devam ediyorum. İlk günlerdeki belirsizlik beni olumsuz etkilemişti ama sonrasında tedbirleri aldım ve hayatıma devam ettim.

Yaşadığımız süreç sizce insanlığa ne öğretti?

Alınması gereken en önemli mesaj, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve bunu unutmamaktı. Özellikle de normal hayata dönüldüğünde! Yaşadığımız bu süreç tabiatın insanlığa olan intikamıdır. Herkese aynı mesaj verildi ama herkes kapasitesi kadarını aldı.

Sizce dünya şu an neyi yaşıyor?

Kaos...

1 Haziran normalleşmenin ilk günüydü fakat birçok kişi dünyanın bir daha asla eskisi gibi olmayacağına inanıyor. Ya siz?

Eskisi gibi olmaması gereken şeyler zaten vardı. Umarım doğru yönde bir farklılık yaşanır.

24 SAAT KARIMLA BERABER OLMANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM

Bu süreçte zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yazıyorum, beste yapıyorum, müzik dinliyorum, televizyon izliyorum ve karımla 24 saat beraber olmanın keyfini çıkarıyorum.

Yıllar geçiyor ama siz hiçbir zaman eskimiyorsunuz. Kalplere bu denli tutunabilmenizin ve kalıcı olmanızın sırrı nedir?

Gönüllere hitap eden şarkılar bestelememiz ve MFÖ ile bu kadar yıl boyunca grup birliğimizi sürdürebilmemiz insanların üzerinde olumlu bir etki yaratmış olabilir.

MFÖ KURULDUĞUNDAN BERİ HER YIL GRUBU DAĞITIRLAR. DAĞILDIĞIMIZI BİRÇOK KEZ HABERLERDEN ÖĞRENDİK

MFÖ’nün kalbinizdeki yeri tam olarak nedir?

MFÖ, doğru insanların birbirini bulması ve müzik aşkının sonucudur.

Belli aralıklarla ‘MFÖ dağıldı’ haberleri çıkar ama siz ne olursa olsun yolunuza devam ediyorsunuz.

Bu haberlerden sıkılmadınız mı? Üretimimiz ve heyecanımız hiç durmadığı için bunca yıl beraber kaldık. Dağılma konusuna gelince MFÖ kurulduğundan beri her yıl grubu dağıtırlar. Hatta dağıldığımızı birçok kez haberlerden öğrendik. Hahaha.

Konser öncesi kendinizi sahneye nasıl hazırlarsınız?

Sahneye çıkana kadar Fuat ve Özkan’la sohbet ederim. Bir ara repertuarı sıralarım, ki o da iki-üç dakikamı alır. Kulaklıkları takıp kulisten sahneye yürüme mesafesinde seyircilerin yükselen sesleri beni en heyecanlandıran süreçtir.

Türk popunda devrim yarattınız. Bunu nasıl başardınız?

‘Ali Desidero’, ‘Ele Güne Karşı’, ‘Güllerin İçinden’ gibi alışılmışın dışında şarkılar yaptık. 80’lerde Türk pop anlayışını değiştirdik. MFÖ üyeleri olarak hepimizin ayrı ayrı üretimleri var. Hem birlikte hem bireysel üretebilme imkanına sahip olmak büyük şans.

Mazhar, ‘bir iyiliğe erişen kimse’ anlamına geliyor. Adınızın özelliğini taşır mısınız?

Sanat konusunda taşırım.

SANATÇININ DEĞERİ DÖNEMLERE GÖRE DEĞİŞİR AMA SANATÇI DÖNEMİNDEN BAĞIMSIZ ÖZGÜR İNSANDIR

Size göre gerçek sanatçı kimdir?

Anlatması sayfalar sürer ama örnekse; Vincent van Gogh yaşarken hiç eseri satılmazken bugün bir eseri 50 milyon dolara alıcı bulabiliyor. Resmi satılmayan da aynı kişi değil miydi? Demek ki dönemlere göre sanatçının kıymeti değişiyor. Sonuç olarak sanatçı döneminden bağımsız, özgür insandır. Sanatçı ruhtur, duygudur.

Türkiye ’de sanata gerçek anlamda değer verildiğini düşünüyor musunuz?

Ülkemizden her dönem dünya çapında sanatçılar çıkmıştır ve çıkacaktır. Bütün mesele çalışmaktır ama vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut.

BİRAZ DUYGUSAL BİRAZ ALINGAN, TEMBEL VE AŞIK BİR RUHUM VAR

İçinizde nasıl bir ruh taşıyorsunuz?

Biraz duygusal, biraz alıngan, tembel ve aşık bir ruhum var.

Şarkılarınızda olduğu kadar duygusal biri misiniz?

Günlük hayatta dışarı vurmaksızın şarkılarımdaki kadar duygusalım.

Sanatta neyin doğru olduğuna inanırsınız?

Gerçeklik ve samimiyetin doğru olduğuna inanıyorum.

“Dünyayı sanat kurtaracak” diye bir söz vardır, sizce bu ne kadar doğru?

Bu sorunun cevabını Atatürk çok güzel vermiş: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Size göre sanatın işlevi nedir?

Sanatın birleştirici olması ve konuşmadan da anlaşabilmeyi sağlaması en büyük işlevidir. Sanatçının en büyük beslenme kaynağı da kendi kökleridir.

MICK JAGGER’I ELEŞTİRİRKEN BİLGİSAYARDA THE ROLLINGSTONES ÇALIYORDU

Mick Jagger’ın, grubu The Rolling Stones’u The Beatles ile kıyaslaması sizi çok kızdırdı ve Mick Jagger’a “Köçek” dediniz. Neden bu kadar sinirlendiniz?

Ben müziğe The Beatles’ın gitar akorlarını öğrenerek başladım. The Beatles işi iyice ileri götürünce oşarkıları çalamaz oldum. Ozaman da The Rolling Stones’un basit akorlu melodilerine yükseldim. ‘Satisfaction’ adlı şarkıları çıkmıştı ve dünya yıkılıyordu ama The Beatles, The Rolling Stones’tan her zaman daha iyidir. Ogün biraz fazla öfkelendim herhalde. Mick Jagger’a eleştiri yazısı yazarken osırada bilgisayarımda The Rolling Stones çalıyordu.

KARANTİNADA YAŞIMIN FARKINA VARDIM AMA MÜHİM OLAN İHTİYARLAMAMAK

Hiç yaşlandığınızı hissettiğiniz anlar oluyor mu, yaş takıntınız var mı?

Bana ‘yaşı olmayan insan’ derlerdi. Karantinada yaşımın farkına vardım. Her geçen gün yaşlanıyoruz ama mühim olan ihtiyarlamamak.

Kaç yaşına kadar sahnelerde olmak istersiniz?

Yaşadığım süre boyunca sahnede olmak istiyorum.

Sahneyle ilgili en çok neyi seviyorsunuz?

Küçük stüdyomda ürettiklerimin dinleyicim tarafından geri söylenmesini çok seviyorum. Sahnede sadece sözleri düşünürüm ve şarkıda kaybolurum. Şarkının bana hissettirdiği duygudan başka bir şey düşünmem.

Şöhret olmak zor bir iş mi?

Eskiler “Şöhret afettir” der. En büyük avantajı bir restorana gittiğinizde iyi bir masada oturmaktır.

Buralara gelene kadar çok bedel ödediniz mi?

Yorulmadan, bedel ödemeden kazanılan hiçbir şey yoktur.

Sizi hayatta en çok ne üzer?

Bu dünyaya nasıl baktığınızla ilgilidir. Hassas günlerdeyseniz sizi her şey üzer. Hayatta üzülmek de sevinmek de sizin elinizdedir.

KARİZMATİK OLMA GAYRETİNE DÜŞMEZSENİZ KARİZMATİK OLURSUNUZ

Sizi çok karizmatik bulanlar var. Kendinizi karizmatik buluyor musunuz?

Galiba karizmatik olma gayretine düşmezseniz karizmatik olursunuz.

‘Popüler müziğin filozofu’ olarak tanımlanmanıza ne diyorsunuz?

‘Filozof’ yerine ‘modern ozan’ olarak anılmak isterim.

Şarkılarınız, farklı yaş dönümlerinde dinlendiğinde dinleyene hep yeni kapılar aralıyor. Bunun sırrı nedir?

Ben de o şarkıları farklı yaş dönemlerimde yazdım ve yazmaya devam ediyorum. İnsanları anlama gayreti gösterdiğim için her döneme hitap edebiliyorum. Herkesin duygularını, herkesin anlayabileceği bir dilde ifade etmeye çalışıyorum.

Verdiğiniz röportajda gençlik yıllarınızı anlatırken, tasavvufla tanışınca kötü huylarınızdan kurtulduğunuzu ifade etmişsiniz. Tasavvuf hayatınızda önemli bir yerde mi?

Tasavvuf yaşanan bir şeydir. Kelimelerle anlatılamaz.

‘Mazhar Olmak’ adında bir kitap yazdınız. Sahi zor mudur Mazhar olmak?

Mazhar olmak değil de “Mazhar’la olmak zor mu?” diye karım Biricik’e sormak gerekir.

‘ALİ DESİDERO’ VE ‘ANINDA GÖRÜNTÜ’ RAP MÜZİĞİN TÜRKİYE’DEKİ İLK ÖRNEKLERİDİR

Rap müzik son dönemde çok revaçta olduğundan pop müzikte bir duraklama olduğu söyleniyor. Sizce de durum bu mu?

‘Ali Desidero’ ve ‘Anında Görüntü’ şarkıları ilk rap örnekleridir. Şimdiki rap müzisyenleriyse şair gibi... Çocuklar çok iyi rap yapıyor. İletişim araçlarının çoğalmasıyla hızlı tüketmeye başladık. Bir ürüne ulaşmak kolaylaşınca her şeyden çok daha hızlı sıkılır olduk. Pop müzik de şu sıralar bu krizi yaşıyor.

Yeni jenerasyon müzisyenlere başarılarının sürekliliği için ne önerirsiniz?

Yeniliğin peşinden gitmelerini tavsiye ederim.

Özkan Uğur’un kanser tedavisi gördüğünü öğrendik. Sağlık durumu nasıl?

Tedavisi bitti. Moralimiz çok iyi. Sonuçlar olumlu olduğu için mutluyuz.