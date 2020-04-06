Mazhar Alanson'dan takipçisine jet cevap
Corona virüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düştü.
06 Nisan 2020, Pazartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, 'Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz' mesajını yazdı.
'Corona olsa yine sarılırım'
Usta sanatçı da takipçisine şu cevabı verdi:
Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!