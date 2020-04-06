Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, 'Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz' mesajını yazdı.

'Corona olsa yine sarılırım'

Usta sanatçı da takipçisine şu cevabı verdi:

Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!







