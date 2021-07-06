Mazlum Çimen: Kazada hayatımın klibini çektim

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çimen, “Aşırı yağmur vardı. O sırada yanımdan hızlı bir cip geçti ve aşırı yağmur sebebiyle araç yandaki su yatağına çekti. Üç kez aracım döndü ve sonra orta refüje çarparak durdum. Ben araçta tektim ve araç kiralıktı. O anda hayatımın klibini çektim resmen. Araba kullanılmaz halde ama şükür ben bir çizik bile almadan atlattım kazayı” dedi.