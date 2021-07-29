Yurt genelinde pek çok çiftçi mazot ve gübre desteği ödemelerini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Peki, devlet mazot gübre desteğine başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Pakdemirli açıklamasında mazot gübre desteği ödemelerinin 21 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla saat 18.00’dan itibaren hesaplara yatmaya başladığını aktarmıştı.

Mazot gübre desteği başvurusunda bulunan üreticiler, destek ödemelerini e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulayabiliyorlar.

DEVLET MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devlet mazot ve gübre desteği alabilmek için öncelikle çiftçilerin başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınmakta olan bu başvurular için kişilerin izlemeleri gereken noktalar ise şöyle açıklanır,

Başvuru yapacak çiftçiler öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlarının bulunması halinde de yıl içerinde kayıtlarını güncelleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçiler mazot ve gübre desteği başvurularını e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Çiftçilerin e-devlet sistemi ekranı üzerinde kimlik doğrulama işlemleri kapsamında kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Açılan ekran üzerinde yer alan arama bölümüne, Mazot ve Gübre Desteği Başvurusu yazarak aratmanız gerekmektedir.

Açılacak yeni ekran üzerinde yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Bakanlık tarafından verilecek olan mazot ve gübre desteği için belirtilen tarihler içerisinde başvuru işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Çiftçilerin gübre, mazot ve toprak analizi desteklerinden yararlanabilmeleri ve Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarının olması halinde İl ya da İlçe Müdürlüklerine Başvuru Dilekçesi vermeleri gerekmektedir.

Çiftçilerin yalnızca toprak analizi desteği almak istemeleri halinde İl ya da İlçe Müdürlüklerine toprak analizi desteği başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Bakanlık tarafından belirlenen laboratuvarlar kapsamında çiftçilerin çalışma alanlarında bulunan toprakların analizini yaptırmaları gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi desteği için başvurularda bulunması için, çalışma arazisinin bulunduğu il ya da ilçenin müdürlüklerine giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuruları için birden fazla ve farklı bölgelerde çalışma arazilerinin olması halinde, kişiler ikamet etmiş oldukları il ya da ilçenin müdürlüklerine giderek belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.



