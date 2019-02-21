Her yıl çiftçilere mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılıyor. Çiftçiler başvurularını tamaladıktan sora destek alamay hak kazanıyor. Uzun zamandır müjdeli haber bekleyen çiftçilere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den az önce güzel haber geldi. İşte destek ödemesi tarihleri...

MAZOT VE GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Pakdemirli: "2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarından itibaren başlanacak, çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödeme yapılacak."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri"ne ilişkin açıklamada bulundu. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemelerinin, tüm ülke çapında çiftçilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize yarın saat 18.00’den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 01 Mart 2019’da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019’da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize; mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 TL, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2 milyar 872 milyon 197 bin 508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2017'DE DESTEKLEME ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Tebliğ ile 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in EK-1’inde yer alan tablodaki bitkisel ürünler için yapılacak dekara 4 TL olarak belirlenen gübre desteği aynı kalırken, mazot desteği ürünlere göre farklı tutarlarda artırıldı.

Buna göre dekar başına mazot desteği;

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 13 TL’den 13,49 TL’ye,

Çeltik ve pamuk için 36 TL’den 37,36 TL’ye,

Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için 17 TL’den 17,64 TL’ye,

Aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için 11 TL’den 11,42 TL’ye,

Fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola, diğer ürünler için 9 TL’den 9,34 TL’ye çıkartılırken, nadasa bırakılan alanlar için dekar başına 5 TL yerine 5,19 TL destek verilecek.

Böylece 4 TL gübre desteği ile birlikte verilecek toplam destek miktarı; Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 17,49 TL, Çeltik ve pamuk için 41,36 TL, Yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, patates için 21,64 TL, Aspir, nohut, mercimek, kuru fasulye için 15,42 TL, Fındık, yem bitkileri, çay, kuru soğan, kanola, diğer ürünler için 13,34 TL olacak.

Nadasa bırakılan alanlar için gübre desteği olmadığından mazot desteği olarak dekara 5,19 TL verilecek.