Futbol Mbappe corona virüse yakalandı

Mbappe corona virüse yakalandı

Futbol

Mbappe corona virüse yakalandı

Yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

07 Eylül 2020, Pazartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Paris Saint-Germain'de (PSG) Neymar, Angel Di Maria ve Parades'in ardından corona virüse yakalanan isimler arasına yıldız oyuncu Kylian Mbappe de katıldı. Golcü oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı.

Fransa Milli Takımı için kampta bulunan Kylian Mbappe, takımdan gönderildi. Hırvatistan maçında forma giyemyecek olan Mbappe, ligdeki Lens ve Marsilya karşılaşmalarında da görev alamayacak.


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