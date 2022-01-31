Futbol Mbappe yıllık 50 milyon euro maaşla Real Madrid'le anlaştı

Mbappe yıllık 50 milyon euro maaşla Real Madrid'le anlaştı

Futbol

Mbappe yıllık 50 milyon euro maaşla Real Madrid'le anlaştı

Paris Saint-Germain'le olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oluyor. Bosman kuralıyla kulübüne veda edecek olan Mbappe Real Madrid'in yıllık 50 milyon euro'luk maaş teklifine "evet" dedi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Kylian Mbappe yeni sezonda Real Madrid forması giyecek. Her fırsatta Madrid ekibine gitme konusunda çok istekli olduğunu belirten Mbappe'nin bu hayali gerçek oluyor.

Real Madrid, Fransız yıldıza yıllık 50 milyon euro'luk ücret teklif etti. Mbappe de bu teklifi kabul etti ve yeni sezon için anlaşışdı.

Bu sezon PSG forması altında toplam 28 maça çıkan Mbappe 19 gol, 13 asist ile oynadı. 

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