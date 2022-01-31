Kylian Mbappe yeni sezonda Real Madrid forması giyecek. Her fırsatta Madrid ekibine gitme konusunda çok istekli olduğunu belirten Mbappe'nin bu hayali gerçek oluyor.

Real Madrid, Fransız yıldıza yıllık 50 milyon euro'luk ücret teklif etti. Mbappe de bu teklifi kabul etti ve yeni sezon için anlaşışdı.

Bu sezon PSG forması altında toplam 28 maça çıkan Mbappe 19 gol, 13 asist ile oynadı.