﻿﻿﻿﻿PSG ile Toulouse arasında 31 Mart'ta oynanan maçta sahaya bir taraftar atlamıştı. Taraftar, Mbappe'ye doğru koşup selfie çekmiş, fakat hemen ardından güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılıp telefonuna el konulmuştu.

Olay hakkındaki dava sonuçlandı ve taraftara bin 500 euro cezanın yanında 6 ay stadyumlara girme yasağı konuldu. Taraftarın avukatı Mathieu Peter ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Müvekkilim PSG maçlarına nadiren giden biri. Sadece Mbappe'nin büyük hayranı ve onu kahramanı olarak görüyor. Onunla bir selfie çekip formasını almak istemişti. Duyduğu bir düdük sesi yüzünden ilk yarının bittiğini zannedip sahaya atladı ve Mbappe'den formayla selfie istedi" dedi.

Sahaya yanlış zamanda atlayan taraftar hem formayı alamadı hem telefonundaki selfie'den oldu hem de para ve stadlardan men cezasına çarptırıldı.

Olayın gerçekleştiği maçı ise PSG, Mbappe'nin 74. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.





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