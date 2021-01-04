Cezalı olan Fatih Terim'in yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Levent Şahin, Diagne'nin antrenman eksikliği nedeniyle oynamadığını açıklamıştı.

Ancak karantinada kalması istenen sorunlu yıldızın bu süreçte alışveriş merkezine gittiği iddia edildi. Göztepe karşılaşmasında da oyundan alındığı için kulübeye tepki koyan Senegalli, bu kararla bir nevi ceza almış oldu.