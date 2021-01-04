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Mbaye Diagne, Antalyaspor karşısında oynamayacağını son anda öğrenmiş

Futbol

Galatasaray'da Diagne, 1. dereceden yakını corona virüse yakalandığı için tedbiren karantinaya alınmıştı. Karantina süresi dolan ve testleri temiz çıkan oyuncu, Antalyaspor karşısında oynamayı bekliyordu. Ancak 'antrenman eksikliği' gerekçe gösterilerek kadroya alınmadı. Bu durumun Diagne için sürpriz olduğu öğrenildi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 10:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı öncesi ailesinden birinin corona virüs testinin pozitif çıkmasından ötürü karantinaya alınmıştı. Testleri temiz çıkan ve Antalyaspor maçına kadar karantina süresi de dolan oyuncu, bu maçta ilk 11'de sahaya çıkmayı bekliyordu.


Ancak Fatih Terim tarafından yedeklere dahi alınmayan Senegalli, şaşırdı. Senegalli golcünün Antalyaspor mücadelesinden 4 saat önce kadroda olmadığını öğrendiği ortaya çıktı. 

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Cezalı olan Fatih Terim'in yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Levent Şahin, Diagne'nin antrenman eksikliği nedeniyle oynamadığını açıklamıştı.

Ancak karantinada kalması istenen sorunlu yıldızın bu süreçte alışveriş merkezine gittiği iddia edildi. Göztepe karşılaşmasında da oyundan alındığı için kulübeye tepki koyan Senegalli, bu kararla bir nevi ceza almış oldu. 

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