Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Senegal’in Dakar kentinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.
Futbol Mbaye Diagne eğitim gördüğü okulu baştan aşağı yeniledi
Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne’nin resmini çizerek kendisine minnetlerini ifade etti. Tecrübeli futbolcu, yenilenen okulun ve duvarına çizilen resminin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
- Yuva (4 yaş): 22 öğrenci
- İlk ve orta okul (12 yaş): 253 öğrenci
- Lise (13-17 yaş): 500 öğrenci
- Toplam: 775 öğrenci
Milliyet Skorer
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