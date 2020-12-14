Futbol Mbaye Diagne eğitim gördüğü okulu baştan aşağı yeniledi
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Mbaye Diagne eğitim gördüğü okulu baştan aşağı yeniledi

Futbol

Senegalli forvet Mbaye Diagne, eğitim gördüğü okula yardımda bulundu. Senegal'in Dakar kentinde bulunan HLM4 C/D isimli okulu yenileyen Diagne, bölgedeki vatandaşlarını oldukça mutlu etti.

14 Aralık 2020, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Senegal’in Dakar kentinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.

Yenileme işlemleri bittikten sonra içlerinde çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne’nin resmini çizerek kendisine minnetlerini ifade etti. Tecrübeli futbolcu, yenilenen okulun ve duvarına çizilen resminin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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  • Yuva (4 yaş): 22 öğrenci
  • İlk ve orta okul (12 yaş): 253 öğrenci
  • Lise (13-17 yaş): 500 öğrenci
  • Toplam: 775 öğrenci

Milliyet Skorer

https://www.instagram.com/p/CIil2IVpbKG/

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