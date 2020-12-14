Mbaye Diagne eğitim gördüğü okulu baştan aşağı yeniledi

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Senegal’in Dakar kentinde çocukluğunun geçtiği HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile birlikte kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü HLM4 C/D isimli okulu tamamen yeniledi.