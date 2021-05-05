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Mbaye Diagne Galatasaray'a dönüş için sinyali verdi

Futbol

Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı formayı giydi. Dönüş sinyali olarak algılanan bu gelişme Galatasaray taraftarını endişelendirdi. Taraftarın büyük kısmı Diagne tipi bir forvet istemiyor. Fatih Terim ve mevcut yönetim de Senegalli oyuncuyu satmak istiyor.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 10:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya aldığı Mbaye Diagne, bekleneni verememişti. Gol sayısı olarak kağıt üzerinde tatmin edici bir performans gösterse de, oyuna katkı ve takım oyuncusu konularında büyük soru işaretleri var.

Tavırlarıyla taraftarın ve takım arkadaşlarının sempatisini kazanamayan Diagne, geçtiğimiz devre arası PRemier Lig ekibi West Bromwich'e kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu da bulunan Diagne'nin bu opsiyonu zorunlu değil.

Bromwich eğer Premier Lig'de kalabilseydi Diagne'yi alma ihtimalleri hayli artacaktı. Ancak kulüp, ligden düştü. Diagne ise çok skorer bir görüntü çizmese de Premier Lig'e uygun güçlü fiziği ve attığı kritik birkaç golle dikkatleri çekti.

Galatasaray, piyasası olan Daigne'yi yeni sezonda bonservisiyle satmayı ya da en azından zorunlu bir opsiyonla yeniden kiralamayı planlıyor.

Diagne ise Instagram'dan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a dönüş sinyali verdi. Sarı kırmızılı formayı giyen Senegalli golcünün sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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