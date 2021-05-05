Bromwich eğer Premier Lig'de kalabilseydi Diagne'yi alma ihtimalleri hayli artacaktı. Ancak kulüp, ligden düştü. Diagne ise çok skorer bir görüntü çizmese de Premier Lig'e uygun güçlü fiziği ve attığı kritik birkaç golle dikkatleri çekti.