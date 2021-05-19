Mbaye Diagne için beklenen bonserviste artış var

13 milyon euro'ya alınan ve yine bu civarlara satılması beklenen Diagne için o dönem hiç teklif gelmemiş ve elde patlamıştı. Sonraki sezonda yine Galatasaray'da oynamaya başlayan gollerini sıralayan Diagne için istenen bonservis ise maksimum 5 milyon euro'ydu ve yine veren çıkmamıştı.