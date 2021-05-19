Mbaye Diagne için beklenen bonserviste artış var

Mbaye Diagne Premier Lig'de kalmaya çok yakın. Belçika'nın Club Brugge takımına kiralandığı dönemde hocası ve takım arkadaşlarıyla kavga ederek kadro dışı kalan Diagne'nin piyasa değeri dibe vurmuştu. 1 sezon boyunca kadro dışı kalan ve antrenmanlara bile çıkamayan oyuncu Galatasaray için 'tarihinin en büyük zarar edişi' olarak adlandırılıyordu.
13 milyon euro'ya alınan ve yine bu civarlara satılması beklenen Diagne için o dönem hiç teklif gelmemiş ve elde patlamıştı. Sonraki sezonda yine Galatasaray'da oynamaya başlayan gollerini sıralayan Diagne için istenen bonservis ise maksimum 5 milyon euro'ydu ve yine veren çıkmamıştı.
Ancak her şey geçtiğimiz devre arası değişti. Premier Lig'de küme kalma savaşı veren West Bromwich, yana yakıla forvet ararken Diagne'yi buldu. Galatasaray'ın yeniden piyasa yapması için hiç düşünmeden kiralık göndermeyi kabul ettiği Diagne, İngiltere'de küllerinden doğdu.
Takımını kümede tutmayı başaramasa da attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistin haricinde oyunuyla da dikkat çekti. İngiltere takımlarının dikkatini çeken Diagne, mevcut takımı West Bromwich'ten de teklif aldı. Bromwich'in hocası Sam Allardyce, Diage'ye "Alt ligde oynamayı kabul edersen bize transfer ol ve beraber Premier Lig'e yükselelim" dedi.
Galatasaray ise Watford, Brighton ile Crystal Palace gibi takımların ilgisi nedeniyle resmi teklif bekliyor. arı kırmızılılar Diagne için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ödenmesini talep edecek. Diagne'den gelen para ise Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Onyekuru'nun bonservislerinin bir kısmını karşılayacak.