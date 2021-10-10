Galatasaray'da sezona as forvet olarak başlayan, daha sonra formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran Mbaye Diagne kadroya dönmeye hazırlanıyor. Performansıyla formayı kapan Diagne, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.
Futbol Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ile girdiği yarışı kazandı
Hürriyet'te yer alan habere göre, Mostafa Mohamed ile forma yarışında olan oyuncu, artık bir adım önde. Rizespor maçında Morutan'a çok kritik bir gol attıran Diagne, milli aradaki Tuzlaspor maçında da klas bir gol attı.
Senegalli futbolcu, antrenmanlardaki performansı ve saha dışındaki tavırlarıyla teknik direktör Fatih Terim’in beğenisini kazandı. Terim'in 17 Ekim Pazar günü İstanbul’da oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında Diagne’yi ilk 11’de oynatıp bu çıkışını ödüllendireceği öğrenildi.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ömer Bayram'dan Galatasaray'a loca jesti