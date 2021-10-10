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Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ile girdiği yarışı kazandı

Futbol

Galatasaray'da uzun süre sonra forvet bolluğu yaşanıyor. Yıllardır forvet kıtlığı çeken ve bazı dönemler forvetsiz kalan Galatasaray'da bu sene ise 3 önemli golcü var: Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed. Fatih Terim özellikle Diagne ve Mostafa'nın performanslarını yakından takip ediyor.

10 Ekim 2021, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sezona as forvet olarak başlayan, daha sonra formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran Mbaye Diagne kadroya dönmeye hazırlanıyor. Performansıyla formayı kapan Diagne, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mostafa Mohamed ile forma yarışında olan oyuncu, artık bir adım önde. Rizespor maçında Morutan'a çok kritik bir gol attıran Diagne, milli aradaki Tuzlaspor maçında da klas bir gol attı.

Senegalli futbolcu, antrenmanlardaki performansı ve saha dışındaki tavırlarıyla teknik direktör Fatih Terim’in beğenisini kazandı. Terim'in 17 Ekim Pazar günü İstanbul’da oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında Diagne’yi ilk 11’de oynatıp bu çıkışını ödüllendireceği öğrenildi.

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