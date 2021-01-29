Mbaye Diagne resmen WBA’da

Galatasaray Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne’nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir."

DHA



