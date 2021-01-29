Futbol Mbaye Diagne resmen WBA’da

Mbaye Diagne resmen WBA’da

Futbol

Mbaye Diagne resmen WBA’da

Galatasaray, Mbaye Diagne’nin sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’a kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre İngiliz ekibi, sarı kırmızılı takıma 1,4 milyon Pound geçici transfer ücreti ödeyecek.

29 Ocak 2021, Cuma 22:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne’nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir."

DHA


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