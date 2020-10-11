Galatasaray'da Falcao'nun yedeği olan Mbaye Diagne, hocası Fatih Terim'e 'çift forvet' sinyalı gönderdi. FIFA oyununda Galatasaray'ı yöneten ve 4-4-2 dizilişinde Falcao ile kendini beraber oynayan Diagne'nin diğer tercihleri de dikkat çekti.
Futbol MBaye Diagne'den Fatih Terim'e çift forvet mesajı
Arka 5'liyi Fatih Terim'le aynı oluşturan Diagne'nin orta sahadaki tercihleri ise farklıydı. İşte Diagne'nin 11'i:
Muslera, Saracchi, Marcao, Luyindama, Omar, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda, Emre Kılınç, Diagne, Falcao
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