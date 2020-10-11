Galatasaray'da Falcao'nun yedeği olan Mbaye Diagne, hocası Fatih Terim'e 'çift forvet' sinyalı gönderdi. FIFA oyununda Galatasaray'ı yöneten ve 4-4-2 dizilişinde Falcao ile kendini beraber oynayan Diagne'nin diğer tercihleri de dikkat çekti.