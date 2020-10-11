Futbol MBaye Diagne'den Fatih Terim'e çift forvet mesajı

MBaye Diagne'den Fatih Terim'e çift forvet mesajı

Futbol

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, FIFA oynarken paylaştığı görüntüyle hocasına sinyal gönderdi. FIFA'da Galatasaray'ı alan Diagne'nin kadro tercihi 4-4-2 oldu. İleri uç ise Falcao-Diagne ikilisinden oluştu.

11 Ekim 2020, Pazar 11:12 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Falcao'nun yedeği olan Mbaye Diagne, hocası Fatih Terim'e 'çift forvet' sinyalı gönderdi. FIFA oyununda Galatasaray'ı yöneten ve 4-4-2 dizilişinde Falcao ile kendini beraber oynayan Diagne'nin diğer tercihleri de dikkat çekti.

Arka 5'liyi Fatih Terim'le aynı oluşturan Diagne'nin orta sahadaki tercihleri ise farklıydı. İşte Diagne'nin 11'i:

Muslera, Saracchi, Marcao, Luyindama, Omar, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda, Emre Kılınç, Diagne, Falcao

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