Mbaye Diagne'nin ayakkabı mağazasında Ahmet Çalık detayı
Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'nin sözleşmesi sezon sonuna kadar feshedildi. Sezon bitiminde Galatasaray'a dönecek olan Diagne şu sıralar ülkesinde ticaret işleriyle uğraşıyor. Diagne'nin ayakkabı mağazasında ise Ahmet Çalık fotoğrafı dikkat çekti.
15 Şubat 2022, Salı 16:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray'la olan sözleşmesini sezon sonuna kadar feshetmeyi kabul ederek takıma büyük kolaylık sağlayan Diagne, yabancı kontenjanında bir kişilik yer açılmasını sağlamıştı.
Diagne, kulüpten izin alarak iş için ülkesine gitti.
Bir ayakkabı mağazası açan Diagne, "Uluslararası KKMD (King Kong Mbaye Diagne) adlı mağazanın işleri için ülkesi Senegal'de bulunuyor. Buradan sık sık Instagram hikayesi paylaşan 30 yaşındaki oyuncunun mağazasındaki bir detay dikkat çekti.
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