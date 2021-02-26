Mbaye Diagne, devre arası gittiği West Bromwich'te beğenildi. Manchester United'a karşı kulüp tarihinin en hızlı golünü atan Mbaye Diagne, İngilizleri etkiledi.
İngilizlerin Senegalli futbolcunun bonservisini almaya karar verdiği iddia edildi. Ortaya koyduğu performansla büyük takdir toplayan Diagne için hocası Sam Allardyce da olumlu yorumlar yapınca Galatasaray için satış fırsatı doğmuş oldu.
Ancak ne yazık ki Bromwich yetkilileri Diagne'yi sadece ligde kalmaları durumunda transfer etmeyi düşünüyor. Bir alt ligde düşmeleri halinde böyle bir maddi yükün altına girmek istemeyen İngiliz ekibinin ligde kalma umudu da her geçen maç azalıyor.
20 takımlı Premier Lig'de 14 puanla 19. sırada bulunan West Bromwicj, ligde kalmak için son 3 sıradan kurtulmalı. Ancak 17. sıradaki Newcastle ile arasında 11 puan var ve West Bromwich maç kazanmakta çok zorlanıyor. Bu da Diagne ve ekibinin küme düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.
Mbaye Diagne, çok büyük ihtimalle küme düşen Bromwich'ten ayrılacak ve sezon sonu Galatasaray'a dönecek. Ancak bu İngiltere macerasının şöyle iyi bir tarafı var: Diagne artık Premier Lig'de tanınıyor. Yani Bromwich düşse dahi, Diagne'nin dikkatini çektiği bir başka İngiliz takımı olabilir ve Galatasaray teklif alabilir.
Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı 29 yaşındaki Diagne'den bonservis beklentisi 6 ila 8 milyon euro arasında. 13 milyon euro'ya alınan Diagne daha önce Club Brugge'a da kiralanmış ancak satılamamıştı.