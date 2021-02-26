20 takımlı Premier Lig'de 14 puanla 19. sırada bulunan West Bromwicj, ligde kalmak için son 3 sıradan kurtulmalı. Ancak 17. sıradaki Newcastle ile arasında 11 puan var ve West Bromwich maç kazanmakta çok zorlanıyor. Bu da Diagne ve ekibinin küme düşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.